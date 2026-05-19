Alcaraz fuori da Wimbledon: “Non sono ancora pronto a giocare”

Madrid - Carlos Alcaraz non prenderà parte a Wimbledon. L’annuncio è arrivato direttamente dal tennista spagnolo, che ha comunicato la decisione attraverso i propri canali social a causa dei problemi al polso che lo stanno condizionando.

Il numero uno del tennis mondiale Carlos Alcaraz ha spiegato che il recupero sta procedendo positivamente, ma non abbastanza da consentirgli il ritorno in campo in condizioni competitive.

Il forfait per Queen’s e Wimbledon

Alcaraz ha ufficializzato il ritiro non solo dal torneo del Queen’s, ma anche dai Wimbledon Championships, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito.

Nel messaggio diffuso su Instagram, il campione spagnolo ha scritto: “La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull’erba del Queen’s e di Wimbledon”.

Il rientro: “Tornerò il prima possibile”

Nonostante lo stop, il tennista ha rassicurato sulle sue condizioni, sottolineando l’andamento positivo della riabilitazione e la volontà di rientrare appena possibile nel circuito.

“Continueremo a lavorare duramente per tornare il prima possibile”, ha aggiunto Alcaraz, che punta ora a recuperare completamente prima dei prossimi appuntamenti stagionali.