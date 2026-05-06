Garlasco, Sempio intercettato in auto mentre parla di Chiara Poggi: nuove contestazioni dei pm

Pavia – Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, è rimasto in silenzio durante l’interrogatorio a cui è stato sottoposto questa mattina. Il 38enne, assistito dalla difesa, ha scelto di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri.

Dopo circa quattro ore in Procura, Sempio ha lasciato gli uffici senza rendere dichiarazioni. La strategia difensiva, secondo quanto riferito, punterebbe su una “consulenza personologica” affidata a uno psicoterapeuta, da depositare prima di un eventuale nuovo interrogatorio.

Le accuse: Dna, impronta e scontrino

Nel corso dell’audizione, i pm avrebbero ribadito a Sempio gli elementi già al centro dell’indagine: il profilo genetico, la cosiddetta impronta 33 e un presunto scontrino ritenuto rilevante per la ricostruzione dei suoi movimenti.

La difesa, dal canto suo, ha ridimensionato il quadro: “Non c’è sostanzialmente nulla di nuovo, è tutto spiegabilissimo”, ha dichiarato l’avvocata Angela Taccia, aggiungendo che l’indagato è “calmo e lucido”.

Le intercettazioni inedite

Uno degli elementi più delicati contestati dalla Procura riguarda alcune intercettazioni inedite. Secondo quanto riferito, Sempio sarebbe stato registrato mentre parlava da solo in auto, facendo riferimento a Chiara Poggi e alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

Le frasi sono state riprodotte ai soggetti ascoltati dagli inquirenti nel corso degli interrogatori. Tra questi anche Marco Poggi, fratello della vittima, sentito in Procura come testimone.

Il verbale della sua audizione risulta secretato.

Il fratello della vittima: “Ha risposto a tutte le domande”

Marco Poggi è stato ascoltato per circa due ore. Al termine dell’audizione, il suo legale ha riferito che il fratello di Chiara ha risposto a tutte le domande dei magistrati.

“Non avendo mai avuto nulla da nascondere, Marco Poggi ha risposto anche in questa occasione a tutte le domande che gli sono state rivolte”, ha dichiarato l’avvocato Francesco Compagna.

Il legale ha inoltre sottolineato la gestione riservata dell’audizione da parte della Procura, che avrebbe evitato al testimone l’esposizione mediatica all’uscita dagli uffici giudiziari.

Indagine ancora in fase preliminare

Il nuovo fascicolo su Sempio è ancora nella fase preliminare e gli atti raccolti dagli inquirenti – comprese le intercettazioni e le testimonianze – saranno ora oggetto di ulteriori valutazioni da parte della Procura di Pavia.