Garlasco, Sempio in Procura a Pavia ma sceglie il silenzio. Sentito anche Marco Poggi

Pavia - Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, si è presentato oggi in Procura a Pavia per l’interrogatorio, ma ha scelto di non rispondere alle domande dei pm. La difesa ha annunciato una strategia basata su una “consulenza personologica”, affidata a uno psicoterapeuta, da completare prima di un eventuale nuovo confronto con gli inquirenti.

Nella stessa giornata è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, la cui testimonianza è durata circa due ore. L’uomo è uscito dalla Procura da un’uscita laterale per evitare la pressione dei cronisti presenti all’esterno.

Ieri avevano già reso testimonianza agli investigatori anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi: l’audizione di Stefania è durata quasi tre ore, mentre Paola è stata sentita per circa due ore. Gli atti raccolti in questi giorni sono considerati preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e a una possibile richiesta di rinvio a giudizio.

Parallelamente, la difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio, starebbe preparando un’istanza di revisione del processo.