Delitto di Garlasco, settimana chiave per la nuova inchiesta: Sempio si avvale della facoltà di non rispondere, sentite le gemelle Cappa

Pavia - Potrebbe essere una settimana decisiva per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, a quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Il procedimento, riaperto dalla Procura, entra in una fase cruciale tra interrogatori e audizioni di testimoni che potrebbero precedere la chiusura delle indagini.

Domani è previsto l’interrogatorio di Andrea Sempio, oggi 38enne ed ex amico del fratello della vittima, indicato come unico indagato nel nuovo fascicolo. I suoi legali hanno annunciato che Sempio “si avvarrà della facoltà di non rispondere”, motivando la scelta con il fatto che il quadro investigativo non sarebbe ancora completo. La difesa ha inoltre fatto sapere di aver incaricato uno psicoterapeuta per una consulenza personologica sul proprio assistito, riservandosi eventuali ulteriori iniziative dopo l’esito dell’analisi.

Nel frattempo prosegue l’attività istruttoria della Procura. Oggi sono state ascoltate come testimoni le gemelle Cappa, cugine della vittima: Paola Cappa è arrivata in mattinata presso la caserma Montebello dei Carabinieri, mentre Stefania Cappa è attesa nel pomeriggio.

Sempre nella giornata di domani è previsto anche l’audizione di Marco Poggi, fratello di Chiara, chiamato a fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti.

Le attività in corso si inseriscono in una fase che potrebbe preludere alla chiusura delle indagini e a una eventuale richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sempio. Per il delitto, nella prima inchiesta, è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima.