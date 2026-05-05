Venezia, giovane di 20 anni muore in acqua a San Polo: recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco

Venezia - Intervento dei Vigili del fuoco alle 5.30 di questa mattina per un soccorso in acqua nella zona di San Polo, a Venezia, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di tre individui.

Secondo quanto ricostruito, due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio. Una terza persona, per cause ancora in corso di accertamento, non è invece più riemersa.

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco. Sono stati attivati anche i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.

Intorno alle 7.15 i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della persona dispersa, un giovane di 20 anni, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.