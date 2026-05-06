Caso Poggi, Andrea Sempio in Procura: attesa per l’interrogatorio, difesa non risponderà

Pavia - Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo riaperto sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato oggi in Procura di Pavia per essere interrogato, ma – secondo quanto riferito – non risponderà alle domande dei magistrati.

La strategia della difesa punta infatti su una “consulenza personologica”, affidata a uno psicoterapeuta, da completare prima dell’audizione del 38enne.

Nella stessa giornata o in quella successiva è previsto anche l’ascolto di Marco Poggi, fratello della vittima.

Ieri, invece, sono state sentite dagli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi: l’audizione di Stefania è durata quasi tre ore.

Gli atti istruttori rientrano nella fase preliminare alla possibile chiusura delle indagini su Sempio e a un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

Sul fronte processuale, si profila inoltre una possibile istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il caso legato al cosiddetto Omicidio di Garlasco.