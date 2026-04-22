Iran–USA, salta il vertice di Islamabad. Teheran: "Via blocco Usa e negozieremo"

Teheran - Saltano i colloqui previsti oggi a Islamabad tra Stati Uniti e Iran, mentre resta alta la tensione diplomatica sul futuro del cessate il fuoco e sulle condizioni per la ripresa dei negoziati.
Secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore iraniano all’ONU Amir Saeid Iravani, il prossimo ciclo di trattative si terrà solo “non appena verrà revocato il blocco statunitense”, lasciando intendere che al momento non esistono le condizioni per un confronto diretto.
Sul fronte americano, il presidente Donald Trump ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco fino alla presentazione di una proposta formale da parte di Teheran, precisando che le discussioni dovranno concludersi “in un senso o nell’altro”.
Dura la replica iraniana, che ha definito la proroga una possibile manovra tattica: secondo Teheran, si tratterebbe di uno “stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa”.
Lo stallo diplomatico conferma un clima di forte diffidenza tra le parti, mentre la prospettiva di una ripresa del dialogo resta legata a condizioni politiche ancora molto distanti tra loro.
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