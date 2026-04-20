Caserta, camionista investito e ucciso sull’A1 durante una protesta: indagini in corso

Caserta - Tragedia sull’autostrada Autostrada A1, nel tratto all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata.

L’uomo, residente nel Napoletano, stava partecipando a una protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. Secondo la ricostruzione, la colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata e il 55enne si trovava nella corsia libera per attività di coordinamento del presidio quando è stato travolto da una vettura in transito.

Il conducente dell’auto si è fermato dopo l’impatto ed è stato successivamente denunciato. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In seguito all’accaduto, la protesta degli autotrasportatori organizzata da Trasportounito è stata sospesa nelle prime ore del mattino. Il blocco, previsto tra il 20 e il 25 aprile, è stato interrotto dopo l’investimento mortale.

Il segretario generale dell’organizzazione, Maurizio Longo, ha confermato lo stop: la decisione è maturata dopo il decesso del camionista, descritto come un “padroncino giovane con famiglia”, in un episodio che ha profondamente colpito i partecipanti alla mobilitazione.