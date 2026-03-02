Vigevano, Furio Suvilla sfida il sindaco uscente Andrea Ceffa





Mercoledì 25 Febbraio alle ore 12:00, in corso Vittorio Emanuele II a Vigevano (Pavia), si è svolta la conferenza stampa di presentazione della candidatura a Sindaco dell’Avvocato Furio Suvilla attuale consigliere comunale.L’incontro, organizzato in corso Vittorio Emanuele II°in fronte al Municipio a pochi passi da Piazza Ducale, ha segnato di fatto l’apertura della sfida politica all’attuale primo cittadino Andrea Ceffa, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 Maggio.Ad aprire la conferenza è stato il coordinatore cittadino di Liberi Conservatori Paolo Romeo, che ha parlato di “necessità di una svolta” per la città, sottolineando come la candidatura di Suvilla rappresenti un’alternativa concreta all’amministrazione in carica.In ulteriore analisi il candidato in questione ha posto l’accento sulle criticità che, a suo dire, richiedono un cambio di passo rispetto alla gestione attuale: sicurezza urbana, rilancio economico, sostegno al commercio di vicinato, decoro e manutenzione della città.Alla conferenza stampa erano presenti diversi esponenti POLITICI della lista, tra cui la consigliera comunale Claudia Montagnana e collaboratrice politica di Suvilla,Benedetto Lucio Bertoglio Presidente di Vigevano Futura, Enrico Chiapparoli per Lombardia Civica inoltre Indipendenza, il Movimento disabili MDA e si attende anche l'eventuale partecipazione dei Sovranisti.In sintesi, Furio Suvilla, nella foto insieme all'attore Vigevanese Emanuele Carlo Ostuni ha ribadito la compattezza del gruppo e la volontà di costruire un progetto amministrativo “più vicino ai cittadini in una visione alternativa per Vigevano”, evidenziando la necessità di riportare la città a un ruolo centrale nel territorio pavese e lombardo.La conferenza stampa si è conclusa con il tradizionale aperitivo ulteriore occasione per approfondire le dinamiche elettorali di una campagna elettorale che si preanuncia INTENSA nella speranza che si ACCENDA una nuova LUCE per Vigevano..