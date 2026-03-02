Dubai, studentessa italiana racconta la paura dopo gli attacchi in Medio Oriente

Dubai - Martina Lai, studentessa di, bloccata aa causa della sospensione dei voli civili dopo gli attacchi Usa e Israele all'Iran e la successiva reazione di Teheran in diversi paesi del Medio Oriente, ha raccontato la sua esperienza a

"Stanotte è andata bene. Ieri sera c'è stato uno spavento verso le 23:30 perché è suonato l'allarme che arriva sui cellulari, inviato dal governo qui a Dubai, quindi siamo tutti scappati dalla paura", ha dichiarato Martina.

La studentessa ha spiegato che i tutor e i responsabili dell’hotel hanno organizzato un parcheggio seminterrato come rifugio, con sedie e acqua, dove poter rimanere in sicurezza in caso di attacchi improvvisi.

"Sicuramente la paura è tanta, però cerchiamo di farci forza reagendo e seguendo quello che ci dicono", ha aggiunto Martina, sottolineando la prudenza e la collaborazione degli operatori locali nel gestire l’emergenza.