Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana con 'Per sempre si'

SANREMO (IM) - Termina la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A vincere é Sal Da Vinci con il brano "Per sempre si".
Secondo posto per Sayf con il brano "Tu mi piaci tanto". Terzo posto per Ditonellapiaga con il brano "Che fastidio".
Questi gli altri premi: Premio della Critica "Mia Martini" a Fulminacci, Premio Sala Stampa "Lucio Dalla" a Serena Brancale, Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo a Fedez e Masini, Premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione a Ditonellapiaga; Premio Tim a Serena Brancale.
