Taranto, morto un operaio dell’ex Ilva: Loris Costantino precipita da 10 metri

Taranto - È, operaio di 26 anni della ditta di pulizia, impegnata nell’indotto dell’ex Ilva di. Il giovane è precipitato questa mattina da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento siderurgico.

Secondo quanto riferito dalle fonti dell’Asl, la caduta da un’altezza di circa dieci metri gli ha causato gravi lesioni al torace e a un braccio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dello Spesal. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Si tratta del secondo incidente mortale in pochi mesi nell’ex Ilva: il 12 gennaio scorso, un episodio analogo aveva provocato la morte dell’operaio 46enne Claudio Salamida.