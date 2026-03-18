Svizzera, tragedia a Engelberg: cabina della funivia precipita, un morto

Engelberg (Obwalden), 18 marzo 2026 – Una cabina della funivia Xpress Trübsee-Stand è precipitata questa mattina intorno alle 11 nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel cantone di Obwalden, a causa del forte vento, con raffiche fino a 130 km/h. L’incidente ha provocato la morte di una persona che si trovava da sola nella cabina caduta. Subito dopo lo schianto, i soccorritori hanno tentato di rianimarla per circa 30 minuti, senza successo.

La polizia svizzera ha confermato che non risultano coinvolti cittadini italiani e ha precisato che l’identità della vittima verrà resa nota solo dopo le necessarie verifiche.

Testimoni hanno riferito che la cabina è rotolata più volte lungo un pendio. In seguito all’incidente, tutti gli impianti di risalita della zona sono stati chiusi e una gara programmata nel comprensorio è stata annullata.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, in particolare per chiarire perché la funivia fosse in funzione nonostante le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da venti eccezionalmente forti che hanno colpito l’area.