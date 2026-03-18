Carburanti, via libera del Cdm al taglio di 25 centesimi al litro

ROMA – Il Consiglio dei ministri, convocato a Palazzo Chigi alle 19 e durato circa mezz’ora, ha approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per ridurre il prezzo dei carburanti, in risposta all’aumento causato dalla crisi in Medio Oriente dovuta alla guerra in Iran.

Il decreto, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”, vale poco più di mezzo miliardo di euro ed è stato firmato in serata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si trova a Salamanca, in Spagna, per ricevere una laurea honoris causa.

Misure principali

La norma prevede un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni, con conseguente riduzione dell’Iva, che si traduce in un risparmio di 25 centesimi al litro su benzina e diesel. La misura interesserà tutti i consumatori, assorbendo la precedente ipotesi di rafforzamento della social card rivolta ai redditi più bassi.

Sono previsti anche interventi mirati a supporto dell’autotrasporto e della pesca, potenziamento dei poteri ispettivi di Mr. Prezzi e sanzioni contro benzinai e fornitori che dovessero approfittare della situazione speculando sui prezzi. Per il taglio delle accise e i crediti d’imposta a favore di autotrasportatori e pescherecci sono stati stanziati tra i 500 e i 600 milioni di euro.

Reazioni e contesto

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che il provvedimento serve a fermare subito “gli aumenti ingiustificati” e a contrastare la possibile impennata dei prezzi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di “un sostanzioso aiuto a tempo”, precisando che ulteriori interventi saranno valutati dopo il Consiglio europeo del 19 marzo.

Le opposizioni, in particolare il PD, hanno criticato il decreto definendolo “elettorale”, poiché approvato a pochi giorni dal referendum nazionale.

Dopo il Cdm, la premier Meloni si è recata a Bruxelles per partecipare al Consiglio UE, dove la questione energetica sarà tra i temi al centro delle discussioni.