Roma, mercoledì 18 marzo evento conclusivo della Campagna referendaria del Comitato 'Sì SEPARA Roma Capitale'



ROMA - Proseguono gli eventi a Roma: mercoledì 18 marzo 2026, ore 18:30, presso la Sala conferenze di Via Acciaioli n°4, si terrà l’evento conclusivo della Campagna referendaria del Comitato Sì SEPARA Roma Capitale promosso da quest’ultimo. Previsto un parterre importante per spiegare le ragioni del Sì. - Proseguono gli eventi a Roma: mercoledì 18 marzo 2026, ore 18:30, presso la Sala conferenze di Via Acciaioli n°4, si terrà l’evento conclusivo della Campagna referendaria del Comitato Sì SEPARA Roma Capitale promosso da quest’ultimo. Previsto un parterre importante per spiegare le ragioni del Sì.





Dopo i saluti iniziali dell’On. Matilde Siracusano, Sottosegretario di Governo ai rapporti con il Parlamento, e di Alberto Marchetti, componente del Comitato nazionale Sì Separa, interverranno: Ida Nicotra, prof. ordinario di diritto costituzionale all’Università di Catania; Aldo Torchiaro, vice direttore de Il Riformista; Camille Chenaux, prof. a.c. di Contemporary Italian Politics all’Università Americana IES Abroad; Sara Gilardi, universitaria e vice presidente del Magazine "Orizzonte Giuridico"; Marta Fragalà, imprenditrice e componente del Comitato Sì Separa Roma Capitale; Alberto Cianfarini, Magistrato del Tribunale di Roma.





A moderare e concludere l’evento sarà Angelo Lucarella, referente del Comitato Sì Separa Roma Capitale.



