Trump avverte l’Iran: “Conseguenze se non ci sarà accordo”

Ginevra – “Se l'Iran non farà l'accordo ci saranno conseguenze. Sarò coinvolto in quei colloqui, indirettamente”, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, in vista del nuovo round di negoziati a Ginevra sul programma nucleare iraniano. “Vogliono raggiungere un accordo… Non credo che vogliano le conseguenze di un mancato accordo”, ha aggiunto.

Nelle prossime ore, Ginevra sarà al centro della diplomazia internazionale, ospitando gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner per il secondo ciclo di colloqui indiretti con l’Iran, mediati dall’Oman. L’obiettivo resta quello di trovare un’intesa sul programma nucleare di Teheran e discutere la possibile revoca delle sanzioni.

Parallelamente, la città svizzera sarà teatro di un nuovo round di trattative, sempre indirette, tra Stati Uniti, Mosca e Kiev, finalizzate a individuare soluzioni diplomatiche per il conflitto in Ucraina. Secondo la televisione di Stato iraniana, citata dall’emittente libanese Al Mayadeen, l’agenda dei colloqui a Ginevra si concentrerà esclusivamente sul dossier nucleare e sulle sanzioni.