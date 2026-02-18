Napoli, nuovo cuore disponibile per il bimbo ricoverato al Monaldi: attesa per il verdetto degli esperti

Napoli, 18 febbraio 2026 – Un nuovo cuore è stato reso disponibile ieri sera per il bambino ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli. Tuttavia, ogni decisione sull’eventuale trapianto sarà presa solo dopo la valutazione del team di esperti che, nella giornata di oggi, si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente. L’Azienda dei Colli di Napoli ha chiarito che l’attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore, compatibile con le procedure di gestione della donazione in corso.

Il precedente trapianto e le indagini

Il precedente intervento non era andato a buon fine perché il cuore destinato al bambino era arrivato gravemente danneggiato. Il problema sarebbe nato dall’uso di un contenitore obsoleto per il trasporto, nonostante l’ospedale disponga di box tecnologici in grado di controllare la temperatura. L’adozione del contenitore più vecchio, simile a quelli usati per mantenere fresche le bibite, è al centro di un’inchiesta della Procura di Napoli che vede sei indagati per lesioni colpose. Sulla vicenda indagano anche gli ispettori del Ministero della Salute.

Il team di esperti

Per valutare la possibilità di procedere con il nuovo trapianto, l’ospedale Monaldi ha coinvolto un pool di specialisti: due medici del Bambin Gesù di Roma e tre colleghi provenienti da Padova, Bergamo e Torino. Il gruppo di esperti lavorerà insieme ai medici del Monaldi per rivalutare le condizioni cliniche del piccolo, verificare la fattibilità del trapianto e individuare eventuali terapie per ridurre le patologie concomitanti. Il verdetto del team sarà determinante per le prossime decisioni dei medici.