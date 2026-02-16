Svizzera: treno deraglia nel Vallese a causa di una valanga, diversi feriti

Hohtenn, Svizzera - Un treno regionale con circa 80 passeggeri a bordo è deragliato oggi nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen–Briga, nei pressi di Hohtenn, tra Goppenstein e Briga. Secondo la polizia cantonale, diverse persone sono rimaste ferite.

Le Ferrovie federali svizzere (Ffs) hanno precisato che il deragliamento dell’espresso regionale, partito da Spiez verso Berna alle 6 del mattino, è stato causato da una valanga. È prevista l’evacuazione dei passeggeri nelle prossime ore.

La circolazione ferroviaria sulla linea Frutigen–Briga è al momento interrotta e il servizio potrebbe rimanere sospeso almeno fino alle 16 di domani, 17 febbraio. Sono previsti ritardi e cancellazioni, con bus sostitutivi messi a disposizione dei viaggiatori.