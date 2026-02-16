Addio a Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo bergamasco: morto investito mentre si allenava

Palazzago – È morto a soli 18 anni il ciclista, promessa del panorama lombardo residente a Gromlongo (comune di Palazzago). Dallo scorso anno vestiva la maglia del GoodShop Team (categoria Under 23); nel 2024 e nel 2025 aveva corso con il Travel & Service Cycling Team. Tra le sue ultime gare figurava la partecipazione ai GP Sportivi Visanesi a Visano.

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio: Mazzoleni stava effettuando un allenamento insieme a un amico a Barzana quando, intorno alle 14.30, è stato travolto da una Ford Focus sulla SP 175, all’incrocio con via Capretti. Dalle prime ricostruzioni l’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato per diversi metri, la bicicletta si è spezzata in due e il 18enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, ma tutti i soccorsi sono risultati vani.

La Procura di Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale; le indagini sono affidate alla Polizia Stradale, che ha posto sotto sequestro i mezzi coinvolti. La salma è stata ricomposta e la Procura ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura: i funerali si terranno mercoledì pomeriggio.

Il cordoglio è immediato e diffuso. Il Comune di Comune di Palazzago ha diffuso una nota: «Oggi la comunità piange un suo giovanissimo concittadino… Riposa in pace Francesco: una preghiera e un abbraccio ai familiari». Sulla pagina ufficiale della squadra, il GoodShop Team ha scritto: «È una domenica triste per noi: il nostro Francesco ci ha lasciato troppo presto… Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta».

Anche il Comitato ciclismo Lombardia, tramite il presidente Stefano Pedrinazzi, esprime «vive condoglianze e vicinanza alla famiglia, ai team nei quali Francesco ha militato: un dolore impossibile da accettare».

La comunità sportiva e i residenti si stringono attorno ai familiari in queste ore di dolore, mentre le autorità procedono con gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.