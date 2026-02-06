Milano, giornata intensa per la premier Giorgia Meloni tra sicurezza, diplomazia e Olimpiadi

Oggi a Milano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha vissuto una giornata lunga e ricca di impegni, tra incontri istituzionali, visite alle forze dell’ordine e la partecipazione all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Visita a carabinieri e militari a Rogoredo

Al suo arrivo in città, la premier ha fatto visita ai carabinieri e ai militari dell’Esercito impegnati per la sicurezza alla stazione di Rogoredo. “Sono venuta a salutare e ringraziare”, ha detto, stringendo mani, scattando selfie con alcuni passanti e incontrando addetti della Protezione civile. Nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell’esercito Puma sono stati dislocati anche a Rogoredo, mentre il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. La premier ha sottolineato che il recente Decreto Sicurezza prevede norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti.

Incontro con il vicepresidente Usa JD Vance

Successivamente, Meloni ha accolto in prefettura il vicepresidente statunitense JD Vance e il senatore Marco Rubio. “Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre – ha dichiarato la premier – stiamo lavorando su molte questioni bilaterali e su dossier internazionali aperti. Ci siamo incontrati a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci ritroviamo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Due eventi che raccontano un sistema di valori che unisce Europa e Stati Uniti e l’Occidente”.

JD Vance ha elogiato l’organizzazione dei Giochi: “Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima. Io e mia moglie eravamo entusiasti e volevamo venire alle Olimpiadi praticamente da quando sono diventato vicepresidente”.

Incontri diplomatici di rilievo

La premier ha incontrato anche l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, e il presidente della Repubblica polacca, Karol Nawrock. La presenza di figure internazionali di tale rilievo conferma come le Olimpiadi siano non solo un evento sportivo di importanza assoluta, ma anche un’occasione strategica per il dialogo e la diplomazia globale.