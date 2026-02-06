Generale russo ferito a Mosca, 'spari da individuo non identificato'

Mosca - Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni, "un individuo non identificato ha sparato diversi colpi".

Nella notte, un attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due, come riportato dal governatore locale Oleksandr Ganzha. Parallelamente, attacchi russi nella città e nella regione di Zaporizhzhia hanno causato almeno due vittime e un ferito, secondo fonti locali.

Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che ulteriori sanzioni contro la Russia dipenderanno dall’andamento dei colloqui di pace in corso, sottolineando come le restrizioni già imposte alle compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil abbiano contribuito a portare Mosca al tavolo dei negoziati.

L’inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, ha dichiarato che i colloqui trilaterali Ucraina-Russia-USA, in corso ad Abu Dhabi, hanno registrato "passi avanti positivi", nonostante presunti tentativi di ostacolo da parte di alcuni governi europei e britannici. Dmitriev ha inoltre confermato l’impegno di Mosca a collaborare con l’amministrazione americana per ripristinare relazioni economiche bilaterali.

I negoziati proseguiranno oggi, con l’obiettivo di trovare un accordo sulla fine del conflitto.