Guerra in Ucraina, Mosca accetta tregua parziale: scontri continuano altrove

Kiev - Sul fronte della guerra in, ma solo sulla capitalee fino a, riducendo a tre giorni il cessate il fuoco rispetto ai sette previsti. La tregua coincide con la preparazione alla ripresa dei negoziati di pace ad, inizialmente prevista per la stessa data, ma che potrebbe slittare. Oggi l’inviato russoè atteso a Miami per incontri diplomatici.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un nuovo affondo contro Vladimir Putin: “Se ha coraggio venga lui a Kiev”. Trump, parlando della sua esperienza diplomatica, ha dichiarato: “Ho risolto otto guerre. Putin e Zelensky si odiano e questo rende le cose molto difficili. Ma penso che ci stiamo avvicinando molto a raggiungere un accordo”.

Intanto, la situazione sul terreno resta critica. L’Ucraina ha denunciato il lancio da parte della Russia di un missile e circa 100 droni durante la notte su diverse località. Dal canto suo, il ministero della Difesa russo ha comunicato la conquista di tre centri abitati nelle regioni ucraine, di cui due nell’oblast di Zaporizhzhia e uno in quello di Donetsk.