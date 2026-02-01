'Giornata per la Vita 2026': Medea Odv lancia l’appello 'Prima i Bambini' contro cyberbullismo e violenza sui minori



ROMA – In occasione della Giornata Nazionale per la Vita 2026, l’associazione MEDEA ODV rinnova il proprio impegno sociale ponendo al centro del dibattito pubblico la tutela dei più piccoli, in linea con il tema scelto quest’anno: "Prima i bambini". – In occasione della Giornata Nazionale per la Vita 2026, l’associazione MEDEA ODV rinnova il proprio impegno sociale ponendo al centro del dibattito pubblico la tutela dei più piccoli, in linea con il tema scelto quest’anno: "Prima i bambini".





In un’epoca segnata da una transizione digitale pervasiva, MEDEA ODV sottolinea come la difesa della vita non possa prescindere dalla creazione di un ambiente sicuro, non solo fisico ma anche virtuale. L’appello dei Vescovi italiani diventa dunque il motore di una riflessione urgente sulle nuove forme di prevaricazione che minacciano l’integrità psichica e fisica dei minori.





"Proteggere la vita significa oggi presidiare i confini digitali" dichiara il portavoce di MEDEA ODV "Il cyberbullismo e l'adescamento online non sono rischi ipotetici, ma ferite reali che colpiscono i nostri bambini. Come società, abbiamo il dovere di essere il 'filtro' tra la tecnologia e l'innocenza, trasformando la rete da minaccia a opportunità".





Questi i punti chiave dell’intervento di MEDEA ODV:

- Contrasto al Cyberbullismo: Interventi mirati per sanare e prevenire le "ferite invisibili" che viaggiano sugli smartphone.

- Sicurezza Digitale: Formazione per genitori e insegnanti affinché diventino veri "custodi digitali".

- Lotta alla Violenza Assistita: Supporto ai minori che vivono l'impatto devastante della violenza domestica, una forma di abuso spesso sommersa.





L’associazione invita le istituzioni, le scuole e le famiglie a fare rete. Un bambino protetto e consapevole oggi è la garanzia di un adulto libero domani. Difendere la vita significa dire un "NO" deciso a ogni forma di abuso e un "SÌ" alla prevenzione e all'ascolto.





MEDEA ODV continuerà per tutto il mese di febbraio a promuovere campagne di sensibilizzazione e sportelli di ascolto per dare voce a chi non ne ha.