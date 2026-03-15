Tragico incidente a Caravaggio: due morti e otto feriti in uno scontro tra quattro veicoli

Caravaggio, Bergamo - Undi grave entità si è verificato oggi, poco dopo le, a, nel Bergamasco, sulla, all’altezza di un ristorante. L’impatto ha coinvoltoe ha provocato la morte di due persone.

Secondo le prime informazioni, le vittime viaggiavano a bordo della stessa auto, che, a seguito dell’impatto, si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Si registrano anche otto feriti, tra cui due bambine di 5 e 6 anni, che fortunatamente non risultano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, tra cui due elicotteri, e diverse ambulanze.

Dalle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato: un’auto proveniente da Caravaggio in direzione Mozzanica avrebbe colpito gli altri veicoli, tra cui l’utilitaria finita nel canale. Sulla vettura coinvolta viaggiavano una coppia, i due figli piccoli e la nonna dei bambini. Le vittime sono l’uomo di 38 anni alla guida e la donna di 73 anni.

Le autorità stanno proseguendo con i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.