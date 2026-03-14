Trump invita altri Paesi a inviare navi per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz

Il presidente Usa Donald Trump ha lanciato un appello tramite Truth, chiedendo cheper garantire il transito sicuro delle rotte marittime.

"Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra – in collaborazione con gli Stati Uniti d'America – per mantenere lo Stretto aperto e sicuro", ha scritto Trump.

Il presidente Usa ha citato in particolare Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri Stati “penalizzati da questa restrizione artificiale”, sottolineando la necessità di un'azione collettiva affinché lo Stretto non rappresenti più una minaccia. Trump ha definito l’Iran come “una Nazione che è stata totalmente decapitata”, ribadendo la pressione americana sull’area strategica.

L’annuncio arriva in un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, dopo gli attacchi aerei statunitensi sull’isola iraniana di Kharg e le successive minacce di Teheran. L’iniziativa Usa mira a garantire la libertà di navigazione e a proteggere le forniture globali di petrolio che transitano attraverso lo stretto.