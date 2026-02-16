Arena 30/40, Carnevale a Carovigno con il Carnival Party Closing

Musica, maschere e dj set sabato 21 febbraio a Carovigno: una notte di festa tra spettacolo e atmosfera immersiva
Il Carnevale entra nel vivo del suo gran finale con il Carnival Party Closing in programma sabato 21 febbraio all’Arena 30/40 di Carovigno. Un appuntamento che punta a trasformare la serata in un momento di condivisione e divertimento, chiudendo il calendario carnevalesco con musica e intrattenimento.
Dalle ore 22.00 la consolle sarà affidata a Jason Camassa ed Eros Dj, affiancati dalla vocal performance di Maryt, per una scaletta che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte. L’obiettivo è offrire un’esperienza coinvolgente, capace di unire ritmo, scenografia e partecipazione.
Pur non essendo obbligatorio presentarsi in maschera, la serata prevede la premiazione della maschera più bella, elemento che mantiene vivo lo spirito del Carnevale e stimola la creatività dei partecipanti.
L’organizzazione ha previsto ingresso con consumazione obbligatoria e la possibilità di cenare direttamente in struttura, consentendo agli ospiti di vivere l’evento fin dalle prime ore della serata.
L’Arena 30/40, ormai punto di riferimento per eventi musicali e serate tematiche nel territorio, si prepara a offrire un contesto curato e dinamico, valorizzando spazi, luci e impianto audio per un’atmosfera immersiva.
Disponibile anche il servizio navetta per agevolare l’afflusso del pubblico e garantire maggiore sicurezza negli spostamenti.
Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero WhatsApp/telefono +39 380 774 0004.
Il Carnival Party Closing si conferma così come uno degli eventi centrali del weekend, pronto a chiudere il Carnevale con energia e partecipazione.
0 Commenti