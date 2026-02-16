Ginevra: colloqui USA-Iran sul nucleare, Araghchi arriva con delegazione iraniana

Ginevra - Il ministro degli Esteri iraniano,, è arrivato aper i colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. La delegazione americana sarà guidata dall'inviato speciale della Casa Biancae dal consigliere del presidente Usa

Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana, Ali Larijani, ha dichiarato che l’Iran permetterà all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) di ispezionare i propri siti nucleari, inclusi quelli sotterranei e montani, per dimostrare che il Paese non sta cercando armi nucleari.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel e dalla CBS News, a dicembre il presidente Trump aveva assicurato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il sostegno statunitense a eventuali attacchi israeliani contro il programma missilistico iraniano qualora non fosse stato raggiunto un accordo con Teheran.