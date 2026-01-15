Tragedia nei Colli Euganei: trovata morta la 22enne scomparsa a Padova

Padova, 15 gennaio 2026 – Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa di Annabella Martinelli, 22enne sparita lo scorso 6 gennaio in provincia di Padova. La giovane è stata ritrovata impiccata in una zona dei Colli Euganei, non lontano dal luogo in cui era stata recuperata la sua bicicletta.

Sul posto sono intervenuti il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, il magistrato titolare delle indagini, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale, che stanno procedendo agli accertamenti sul decesso e sulle circostanze della scomparsa.

Le autorità hanno avviato tutte le verifiche necessarie per ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza e le eventuali cause del tragico gesto. La comunità locale è profondamente scossa dalla notizia, che chiude con dolore una vicenda seguita con apprensione negli ultimi giorni.