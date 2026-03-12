Missile contro la base italiana di Erbil, Crosetto: “Nessuna vittima tra i militari”

Roma - Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel nord dell’Iraq, ma non si registrano vittime tra il personale italiano. La notizia è stata riferita dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli durante la trasmissione Realpolitik su Rete4, leggendo un messaggio ricevuto dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

“È stata attaccata la base italiana di Erbil, non ci sono vittime tra il personale italiano”, ha spiegato Bonelli, precisando che al momento non sono ancora chiari tutti i dettagli dell’attacco.

La base di Erbil, situata in una zona strategica al confine tra Siria, Turchia e Iran, è stata istituita nell’ambito della missione internazionale contro l’Isis e negli anni ha svolto un ruolo centrale nell’addestramento di migliaia di militari curdi, su richiesta del governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha successivamente confermato di aver parlato personalmente con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base italiana in Iraq, rassicurando sulle condizioni del personale: “Stanno tutti bene”.

Anche il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, si è messo in contatto con la base per seguire da vicino la situazione.