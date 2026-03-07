Jannik Sinner avanza senza problemi a Indian Wells: battuto Svrcina 6-1, 6-1

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria netta nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, imponendosi oggi, 7 marzo, sul ceco Dalibor Svrcina con un punteggio di 6-1, 6-1 in 1 ora e 4 minuti di gioco.Il numero 2 del mondo ha commentato a caldo il successo: “Mentalmente sto bene”, spiegando di essere al rientro nel circuito dopo la sconfitta subita a Doha contro Jakub Mensik. “Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, passando molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, con molte giornate di doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero”, ha aggiunto.Al prossimo turno, Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov, che ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6(7/5). L’incontro promette spettacolo tra due dei giocatori più incisivi del circuito, entrambi in cerca di conferme nel prestigioso torneo californiano.Con questa vittoria, Sinner conferma il suo ritorno in grande forma e la volontà di lottare per i vertici del Masters 1000 di Indian Wells.