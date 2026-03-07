Jannik Sinner avanza senza problemi a Indian Wells: battuto Svrcina 6-1, 6-1

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria netta nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, imponendosi oggi, 7 marzo, sul ceco Dalibor Svrcina con un punteggio di 6-1, 6-1 in 1 ora e 4 minuti di gioco.
Il numero 2 del mondo ha commentato a caldo il successo: “Mentalmente sto bene”, spiegando di essere al rientro nel circuito dopo la sconfitta subita a Doha contro Jakub Mensik. “Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, passando molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, con molte giornate di doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero”, ha aggiunto.
Al prossimo turno, Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov, che ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6(7/5). L’incontro promette spettacolo tra due dei giocatori più incisivi del circuito, entrambi in cerca di conferme nel prestigioso torneo californiano.
Con questa vittoria, Sinner conferma il suo ritorno in grande forma e la volontà di lottare per i vertici del Masters 1000 di Indian Wells.
0 Commenti