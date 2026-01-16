Serie A, Rabiot ribalta il Como: al Sinigaglia 3-1 per i rossoneri

Finisce 1-3 il posticipo serale di Serie A tra Como e Milan. Protagonista del match il centrocampista rossonero Rabiot, autore di una doppietta. Nel primo tempo a dominare sono gli uomini di Fabregas, che passano in vantaggio già al 10' con Kempf, bravo a battere Maignan con un preciso colpo di testa, su cross di Beturina. Il Como è alla ricerca del raddoppio, ma viene bloccato da Maignan autore di un'ottima prestazione. Sul finire del tempo, il Diavolo pareggia per il calcio di rigore concesso dall'arbitro Guida per contatto in area tra Rabiot e Kempf. Dal dischetto Nkunku non sbaglia per l'1-1. Nella ripresa c'è il sorpasso rossonero. Al 55' Rabiot, servito da Leao, è bravo a battere Butez con un tiro ad incrociare. Il Como reagisce e trova una traversa di Paz. A mettere il punto al match ci pensa ancora il centrocampista francese del Milan, che fa partire una conclusione di sinistro, che trova Butez non perfetto nell'intervento. Finisce 1-3 con gli uomini di Allegri che sono in scia dell'Inter, con il Como che ha perso la sua imbattibilità casalinga.