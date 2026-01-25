Serie A, 22ª giornata: Juventus travolge il Napoli, Atalanta show. Roma-Milan senza reti

Torino - Prosegue la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, iniziata venerdì con la vittoria dell’Inter e proseguita sabato con i successi di Como e Cagliari e il pareggio a reti inviolate tra Lazio e Lecce. Nella domenica di campionato sono andate in scena cinque partite, con risultati pesanti soprattutto nella parte alta della classifica.

Nel match delle 12.30 il Sassuolo ha superato di misura la Cremonese grazie a una rete che ha deciso l’1-0 finale. Alle 15 l’Atalanta ha travolto il Parma con un netto 4-0, confermandosi una delle squadre più in forma del momento, mentre a Genova il Genoa ha rimontato e battuto il Bologna per 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

In serata, allo Stadium, la Juventus ha imposto la propria legge nel big match contro il Napoli, vincendo 3-0. I bianconeri hanno sbloccato il risultato al 22’ con David, dopo aver già colpito una traversa con Thuram. Nella ripresa, nonostante un Napoli più intraprendente, la Juventus ha chiuso i conti con le reti di Yildiz al 77’ e Kostic all’86’, conquistando una vittoria netta e convincente.

Alle 20.45 si è giocata Roma-Milan, terminata 0-0. Una sfida equilibrata e tattica, con poche vere occasioni da gol e grande attenzione difensiva da entrambe le parti. I giallorossi hanno schierato Dybala e Soulé alle spalle di Malen, mentre il Milan ha puntato sulla coppia offensiva Nkunku-Leao, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo.

La giornata conferma l’elevata competitività del campionato, con risultati che incidono in modo significativo sulla corsa ai vertici e sulla lotta per le posizioni europee.