Ripartono i negoziati sull’Ucraina: trilaterale Washington-Mosca-Kiev negli Emirati

Davos - Riprendono i negoziati sulla crisi ucraina. Ieri a Davos il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump. Oggi, negli Emirati Arabi Uniti, si tiene il primo incontro trilaterale tra Washington, Mosca e Kiev, durante il quale le delegazioni discuteranno la “questione chiave” dei territori orientali dell’Ucraina, come dichiarato dallo stesso Zelensky.

Il Cremlino ha definito “molto utile” l’incontro Putin-Witkoff tenutosi ieri a Mosca. Nel frattempo, Zelensky ha criticato duramente l’Europa, definendola “divisa e persa di fronte a Trump”. Durante la notte la Russia ha lanciato oltre 100 droni contro l’Ucraina.