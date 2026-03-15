Sinner vola in finale a Indian Wells: battuto Zverev 6-2, 6-4

Jannik Sinner

Indian Wells Masters

Alexander Zverev

Indian Wells - Prima finale del 2026 per, che conquista per la prima volta in carriera l’atto conclusivo del torneo di. L’azzurro ha superato in semifinale il tedescocon il punteggio di, al termine di una partita gestita con grande solidità tattica.

Il numero 2 del mondo ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, dominando il primo set grazie a un tennis aggressivo e preciso che ha messo subito in difficoltà l’avversario. Nel secondo parziale Zverev ha provato a restare in partita, ma Sinner ha mantenuto il controllo dello scambio e chiuso il match senza concedere occasioni decisive.

Per il tennista altoatesino si tratta di un traguardo storico: è la sua prima finale nel Masters 1000 californiano, uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP.

La finale è in programma domenica alle ore 22 italiane: Sinner sfiderà il vincitore dell’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Sinner andrà così a caccia del primo titolo del 2026, con l’obiettivo di aggiungere un altro grande trofeo alla sua già ricca bacheca.