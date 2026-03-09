Mojtaba Khamenei nominato Guida Suprema iraniana, Trump: “Non sono contento”

Washingon - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso per la prima volta un commento sulla nomina di Mojtaba Khamenei, 56 anni, a nuova Guida Suprema dell’Iran, dichiarando di non esserne “contento”. Intervistato dal New York Post riguardo alle sue precedenti minacce di agire contro un successore di Ali Khamenei non approvato da Washington, Trump ha evitato dettagli aggiuntivi, limitandosi a sottolineare: “Non ve lo dico. Non sono contento di lui”.

Il presidente ha inoltre precisato che “Gli Stati Uniti non sono affatto vicini all’invio di truppe in Iran”, chiarendo che nessuna decisione militare è stata ancora presa.