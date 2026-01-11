Meteo, in arrivo pioggia, neve e vento: le previsioni per le prossime ore

Nonostante alcuni segnali di maggiore stabilità, nelle prossime ore sono attese piogge, neve e vento in diverse regioni italiane. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, la pressione atmosferica sul Mediterraneo sta lentamente aumentando grazie a un corridoio anticiclonico che si estende dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale e settentrionale. Questo favorisce condizioni più stabili su gran parte del Nord e sui settori tirrenici del Centro, mentre al Sud residui di maltempo portano ancora piogge e locali temporali.

Sui settori adriatici del Centro, tra Marche, Abruzzo e Molise, la giornata sarà nuvolosa con piogge sparse e possibili nevicate sui rilievi oltre i 700-800 metri. Sul resto del Sud e sulla Sardegna la nuvolosità sarà moderata, con rischio di temporali. L’alta pressione in avvicinamento garantirà maggiore stabilità sul resto del Paese.

Attenzione ai venti: intense raffiche di Maestrale interesseranno il versante tirrenico e le regioni meridionali, mentre lungo l’Adriatico i venti di Grecale inizieranno a rinforzare, soprattutto nel pomeriggio.

Le temperature saranno fredde al mattino, soprattutto al Nord, mentre nelle ore centrali del giorno è previsto un lieve aumento termico, più marcato sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici del Centro. Minime gelide sono attese sull’arco alpino, con valori che potrebbero scendere fino a -20 a Livigno e tra -14 e -15 in città come Bolzano e Cortina. Anche la Pianura Padana, la Toscana e alcune zone del Centro-Sud, come Umbria e Calabria, registreranno valori sotto lo zero.

Nei prossimi giorni la fase di gelo tenderà a diminuire. Da metà settimana è prevista l’arrivo di una vasta perturbazione atlantica che porterà un aumento delle temperature, mentre da venerdì sono attesi forti peggioramenti con piogge intense al Nord-Ovest e nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino, anche a quote relativamente basse.

Per domenica 11 gennaio, al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche nevicata sulle Alpi e temperature molto fredde. Al Centro bel tempo sui settori tirrenici e in Umbria, mentre le regioni adriatiche vedranno peggioramenti con neve in collina. Al Sud instabilità su Calabria, Sicilia e Puglia con venti di Grecale.

Lunedì 12 gennaio il Nord vedrà cielo molto nuvoloso con nevicate sui confini alpini e clima freddo. Al Centro bel tempo con poche nubi e venti forti. Al Sud condizioni di bel tempo, con cielo molto nuvoloso su Sicilia e Sardegna e sereno o poco nuvoloso altrove.