L’Inter domina il Bologna e torna in vetta: 3-1 a San Siro

Milano – Match di grande intensità per l’Inter, che non lascia scampo al Bologna vincendo 3-1 e centrando il quinto successo consecutivo, riportandosi in vetta alla classifica.
La squadra di Chivu parte forte, con tentativi di Thuram, Lautaro, Calhanoglu e Bastoni. Il Bologna risponde con Odgaard che sfiora il vantaggio, ma a pochi minuti dal termine del primo tempo Zielinski sblocca il risultato con un preciso colpo che porta i felsinei in vantaggio.
Nella ripresa l’Inter alza il ritmo: Lautaro Martinez raddoppia di testa, sfiora la traversa e mette più volte in difficoltà il portiere Ravaglia. Thuram chiude la partita siglando il terzo gol nerazzurro. Castro accorcia le distanze, ma non basta: l’Inter vince 3-1 e si porta momentaneamente a +1 sul Milan in testa alla classifica.
Un successo che conferma la continuità dei nerazzurri e l’ottimo momento di forma sotto la guida di Chivu.
