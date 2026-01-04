La Befana porta freddo, piogge e neve anche in pianura: l’allerta meteo di 3bmeteo.com

Bergamo - Secondo 3bmeteo.com, l’Epifania sarà segnata da un’ondata di freddo e maltempo al Centro-Sud Italia, con piogge, venti forti e nevicate a quote medio-basse. Manuel Mazzoleni spiega che “una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al Centro-Sud con neve anche a bassa quota. Fuori dai giochi il Nord.”

Vortice freddo in transito

L’aria fredda proveniente dal Nord Europa darà vita a una depressione che, tra l’Epifania e i giorni successivi, interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali con fenomeni localmente intensi, accompagnati da venti di Grecale e Maestrale. “Il Nord resterà all’asciutto, fatta eccezione per qualche fenomeno sulla Romagna e deboli nevicate sulle Alpi di confine giovedì”, precisa Mazzoleni.

Neve anche in pianura

Il calo termico favorirà nevicate inizialmente sui settori appenninici settentrionali (200-300 m). Nella giornata dell’Epifania i fiocchi potranno spingersi a tratti sino in pianura tra Romagna e alte Marche, senza accumuli rilevanti. Entro fine giornata la neve scenderà a quote collinari sull’Appennino centrale.

Mercoledì, i fiocchi cadranno a bassa quota (0-300 m) tra basse Marche, interne abruzzesi e Appennino laziale orientale, e sino a quote collinari (300-600 m) su interne sarde, Appennino molisano, Appennino campano-lucano, Gargano e Daunia. Giovedì il vortice si sposterà verso Levante, portando nevicate a quote collinari anche tra Puglia e Basilicata, e sotto i 1000 m in Sicilia. Deboli nevicate interesseranno anche le Alpi di confine dai 300-600 m fino ai 1100-1300 m. Tra le città che potrebbero vedere la neve figurano Rimini, Urbino, L’Aquila, Sulmona, Campobasso, Avellino, Potenza, Altamura, San Giovanni in Fiore e Nuoro.

Temperature in calo

Le temperature saranno sotto le medie stagionali. Per l’Epifania le massime oscilleranno tra 3 e 8°C al Centro-Nord, mentre al Sud si potranno ancora toccare i 17-20°C. Tra mercoledì e giovedì il freddo raggiungerà anche il Sud, con massime sotto i 10°C sulle zone peninsulari e picchi di 12-13°C sulle isole maggiori. Le gelate notturne saranno diffuse al Centro-Nord sino in pianura e locali al Sud, accentuate dai venti forti.

L’allerta meteo resta alta: la Befana quest’anno porterà con sé non solo dolci e carbone, ma anche freddo, neve e vento.