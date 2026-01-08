Crans-Montana, l’Italia piange le vittime della strage: funerali tra lacrime, rabbia e richieste di verità

Roma – Tantissimi giovani hanno partecipato ai funerali delle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La tragedia, che ha segnato profondamente le comunità, continua a suscitare dolore e richieste di verità da parte dei familiari.

A Milano, amici e parenti hanno dato l’ultimo saluto ad Achille Barosi e Chiara Costanzo. Il padre di Chiara ha chiesto con forza che l’Italia si costituisca parte civile nell’inchiesta: “Abbiamo sete di verità”, ha dichiarato.

A Roma, le esequie di Riccardo Minghetti sono state segnate dall’emozione della madre: “Era felice, l’ultimo saluto è stato un bacio”. In chiesa era presente anche Matilde, 15 anni, sorella di Riccardo e unica sopravvissuta della famiglia, che quella notte ha cercato invano il fratello tra le fiamme.

A Bologna, la cerimonia per Giovanni Tamburi ha visto la partecipazione dei compagni di scuola, che lo hanno ricordato così: “Portavi la luce in ogni persona”.

Il funerale della vittima più giovane, Sofia Prosperi, 15 anni, si è tenuto a Lugano, mentre oggi a Genova si celebrerà Emanuele Galeppini. I legali della famiglia hanno chiesto chiarimenti sulla dinamica della morte: “Non aveva ustioni, diteci come è morto”.

Venerdì è prevista una commemorazione in Svizzera alla quale parteciperanno anche il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Intanto, prosegue l’inchiesta delle autorità elvetiche. La Procura generale del Cantone Vallese sta esaminando il passato imprenditoriale dei coniugi Moretti, gestori del locale Le Constellation, teatro della strage. In un video che gli investigatori stanno analizzando, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio, un dettaglio che potrebbe essere rilevante per ricostruire la dinamica della tragedia.

La vicenda resta sotto stretta osservazione e le famiglie delle vittime chiedono chiarezza su quanto accaduto, mentre le comunità italiane colpite dal lutto cercano conforto e giustizia per i giovani scomparsi.