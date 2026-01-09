Crans-Montana, interrogatorio dei proprietari del bar: oggi lutto nazionale in Svizzera

Crans-Montana - È in corso l’interrogatorio di, proprietari del bar didove, la notte di Capodanno, hanno perso la vita. I coniugi sono ascoltati dai procuratori di Sion incaricati del caso: la, coordinata da, indaga per. Tra le prove al vaglio degli investigatori ci sono anche

Oggi la Svizzera osserva un lutto nazionale. La commemorazione delle vittime si svolge a Martigny, alla presenza di autorità internazionali tra cui Emmanuel Macron e Sergio Mattarella. La cerimonia religiosa sarà celebrata dal Cardinale Baldo Reina, con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, membri del governo e altri leader politici.

Sul fronte italiano, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana per omicidio e incendio colposi, considerato che tra le vittime e i feriti ci sono cittadini italiani. La magistratura italiana segue così l’esempio della Procura di Parigi, attivatasi nei giorni scorsi, nell’ambito delle competenze sui reati commessi all’estero con parti lese italiane.

Le indagini internazionali proseguono, mentre il mondo politico e civile segue con attenzione l’evolversi della vicenda, tra dolore per le vittime e la ricerca di responsabilità.