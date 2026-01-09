Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti: indagini per omicidio e incendio colposi

Crans-Montana – Jacques Moretti, gestore del bar Le Constellation, è stato posto in custodia cautelare. Insieme alla moglie Jessica, è stato ascoltato per la prima volta dal pubblico ministero vallesano come indagato. La Procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga sui coniugi per omicidio, lesioni e incendio colposi. In un video acquisito dagli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa del locale sottobraccio.

Oggi la Svizzera osserva il lutto nazionale: la commemorazione dei ragazzi deceduti nel rogo si tiene a Martigny con la partecipazione dei presidenti Macron e Mattarella, della premier Meloni, di membri del governo e di altri leader politici. Il Cardinale Baldo Reina celebrerà una messa, mentre gli aeroporti del Paese hanno osservato un minuto di silenzio durante il quale nessun volo ha operato, in accordo con Skyguide.

Anche la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla tragedia, che ha causato 40 morti e 116 feriti nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. L’indagine riguarda omicidio e incendio colposi nei confronti dei cittadini italiani coinvolti. Dopo la procura di Parigi, la magistratura italiana interviene così su reati commessi all’estero con vittime italiane.

Durante la conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione della Stampa Parlamentare, la premier Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alle famiglie: “Mando un abbraccio a tutte le famiglie coinvolte. Quello che è successo non è una disgrazia, ma il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro e pensavano solo a fare soldi facili. Le responsabilità vanno individuate e i reati perseguiti”.