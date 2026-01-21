Ciclone Harry flagella Sud Italia: temporali, venti oltre 120 km/h e mareggiate tra Calabria, Sicilia e Sardegna

Ilcontinua a imperversare su Calabria, Sicilia e Sardegna, con. La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso, prolungando l’per la giornata odierna.

Misure di sicurezza e evacuazioni

Le autorità locali hanno confermato la chiusura di scuole, parchi e giardini, così come il divieto di accesso ai lungomare esposti. A Lamezia Terme è stato chiuso anche un centro commerciale. A Crotone, il sindaco ha ordinato l’evacuazione dei residenti di due quartieri costieri che abitano in piani interrati, seminterrati e a piano terra. Nel Cagliaritano un centinaio di evacuazioni sono state disposte per il rischio di esondazione di fiumi e torrenti.

Danni provocati da pioggia e mareggiate

Le mareggiate e le piogge torrenziali hanno già provocato gravi danni: a Catania, il litorale di viale Kennedy alla Plaia, Ruggero di Lauria e Artale Alagona a Ognina e il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti risultano fortemente colpiti. Evacuazioni e allagamenti hanno interessato decine di nuclei familiari, con esondazioni dei torrenti Buttaceto e Acquicella e superamento dei livelli di guardia del fiume Simeto.

In Calabria, a San Mauro Marchesato (Crotone) una parte del vecchio cimitero è crollata trascinando venti bare nel burrone, mentre a Melito Porto Salvo una mareggiata ha distrutto 100 metri di lungomare. In Sardegna, il mare ha invaso alcune frazioni costiere di Capoterra e la spiaggia del Poetto a Cagliari, sommergendo anche la strada adiacente.

Incidenti e momenti di pericolo

Gli eventi atmosferici hanno causato anche incidenti: nel Reggino due massi sono caduti su un’auto, ferendo lievemente il conducente; a Tortolì (Nuoro) un albero abbattuto dal vento è finito su un’auto con due feriti lievi. A Messina, un anziano ha rischiato la vita cadendo in una voragine sul lungomare di Santa Teresa di Riva ignorando i divieti. Anche i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva sono stati travolti da un’onda mentre documentavano la situazione in diretta Facebook.

Il maltempo proseguirà nelle prossime ore, rendendo necessari massima attenzione e rispetto delle ordinanze di sicurezza da parte della popolazione.