Jannik Sinner trionfa a Indian Wells: primo titolo stagionale contro Medvedev

Indian Wells - Arriva il primo titolo stagionale per Jannik Sinner, che conquista il prestigioso torneo di Indian Wells, completando finalmente la sua collezione di grandi successi sul cemento.
In finale, Sinner ha battuto Daniil Medvedev con un doppio 7-6, mettendo in mostra una prestazione di grande livello. Si tratta del 25° titolo nel circuito maggiore per il giovane tennista italiano, che conferma così la sua crescita costante tra i top player del tennis mondiale.
Il successo rappresenta una tappa importante per Sinner, che aggiunge un altro torneo Master 1000 alla sua bacheca e rilancia le ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti del circuito ATP.
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