Zelensky incontra Trump in Florida: tensione alta mentre Mosca intensifica gli attacchi

Mar-a-Lago - Il presidente ucrainoè in Florida per incontrare il presidentea Mar-a-Lago. Durante la riunione, i due ascolteranno anche i leader europei in videoconferenza, tra cui

Zelensky denuncia che “i bombardamenti russi dimostrano che Mosca non vuole la pace” e sottolinea la necessità di posizioni forti sia al fronte sia in diplomazia per garantire una fine giusta della guerra. Dopo la videoconferenza, il premier polacco Donald Tusk ha riferito che i partner europei concordano sull’importanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Dalla Russia arrivano segnali contraddittori: il ministro degli Esteri Sergej Lavrov afferma che Mosca è pronta a cooperare con gli Usa per un’intesa su Kiev, ma critica i leader europei che “chiudono gli occhi sugli scandali in Ucraina”. Il presidente Vladimir Putin avverte che “senza intesa useremo la forza”, mentre Lavrov, pur escludendo un attacco diretto, lancia un messaggio di deterrenza: “Chiunque consideri l’idea di attaccare la Russia subirebbe un colpo devastante”.

Intanto, Kiev è stata colpita da un massiccio attacco missilistico balistico nella notte tra venerdì e sabato, che ha lasciato milioni di ucraini senza elettricità. La Russia ha lanciato missili ipersonici Kinzhal, balistici Iskander e missili da crociera Kalibr sulla capitale, aumentando ulteriormente la tensione internazionale.