Ucraina, Zelensky: “Non mi aggrappo alla presidenza. Le elezioni non le decide Putin”

Volodymyr Zelensky replica ai segnali provenienti dagli Stati Uniti chiarendo la propria posizione sul futuro politico dell’Ucraina. “La mia reazione è stata molto aperta – ha dichiarato il presidente ucraino – ho detto che non ho alcuna intenzione, in nessuna circostanza, di aggrapparmi alla presidenza. Naturalmente, questo vale se sarà garantita la possibilità di tenere elezioni adeguate, dignitose e democratiche”. Zelensky ha poi precisato che “non spetta a Putin decidere il formato delle elezioni”, respingendo ogni ingerenza russa nei processi democratici ucraini.

Dal fronte opposto, Vladimir Putin continua a mantenere una linea rigida. Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente russo ha ribadito che Mosca non intende fare passi indietro sui territori occupati e che un eventuale negoziato dovrà basarsi sulle “proposte del 2024”. Secondo il Cremlino, le possibilità di una soluzione diplomatica dipendono ora da Kiev e dall’Europa: “La palla è nel loro campo”, ha affermato Putin.

Il leader russo si è detto disposto a “fermare i raid” solo a condizione che l’Ucraina vada al voto, legando esplicitamente la tregua a un cambiamento politico interno. Sul fronte economico, dopo la decisione di Bruxelles di procedere con un prestito ponte garantito dagli asset russi congelati, Putin ha lanciato un duro avvertimento: “L’uso di quegli asset è una rapina e reagiremo”, minacciando contromisure.

Nel frattempo proseguono i contatti diplomatici: sono in corso nuovi colloqui negli Stati Uniti tra leader europei e alleati per coordinare la strategia politica, militare ed economica a sostegno di Kiev.

Sul terreno, la guerra continua a mietere vittime. Un attacco missilistico russo ha colpito le infrastrutture portuali di Odessa, nel sud dell’Ucraina, provocando almeno otto morti e ventisette feriti. Le autorità locali parlano di gravi danni alle strutture strategiche del porto, uno snodo fondamentale per l’economia ucraina e per le esportazioni sul Mar Nero.