Federica Mogherini rilasciata: restano le accuse nel caso sui fondi per giovani diplomatici europei

Bruxelles - Federica Mogherini, rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Unione Europea per la Politica estera, è stata rilasciata intorno all’1 di notte. Mogherini era stata fermata ieri nell’ambito di un’inchiesta per frode che coinvolge il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d’Europa.Rilasciati nella notte anche l’ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d’Europa Cesare Zegretti, fermati anch’essi nella giornata di ieri. I tre risultano formalmente indagati per frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, accuse legate al presunto scandalo sui fondi destinati ai giovani diplomatici europei.Secondo quanto comunicato dalla Procura europea (EPPO), che conduce le indagini, i tre sono stati interrogati dalla polizia federale delle Fiandre occidentali e successivamente rilasciati perché “non sono considerati a rischio di fuga”. La Procura ha precisato che “tutte le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei tribunali belgi competenti”.L’EPPO ha confermato che l’impianto accusatorio rimane invariato e che l’inchiesta è tuttora in corso. Le accuse notificate coincidono con quelle emerse ieri, sottolineando che la vicenda riguarda presunti illeciti nella gestione di fondi europei destinati ai giovani diplomatici.