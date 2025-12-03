Tragedia in un asilo nido di Parma: bimbo di un anno muore durante il riposo pomeridiano

Parma – Una tragedia ha scosso la città nel primo pomeriggio di oggi: un bimbo di circa un anno è morto mentre si trovava in un asilo nido, durante il consueto riposo pomeridiano. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento e sono in corso indagini per fare piena luce sulla vicenda.

Secondo le prime informazioni, il piccolo potrebbe essere stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Le educatrici, resesi conto che qualcosa non andava, hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e richiesto l’intervento del 118. Il bambino è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutte le procedure adottate all’interno della struttura, al fine di ricostruire con precisione i fatti.

L’intera comunità è sotto shock. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia del piccolo, colpita da un dolore immenso e indescrivibile.

Un pensiero di vicinanza va ai genitori, ai loro cari e a tutto il personale dell’asilo nido coinvolto in questa tragica giornata.