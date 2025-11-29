Gianluca Zambrotta operato alle ginocchia: “Tutto bene, piano piano ma dritto”

Como, 29 novembre 2025 – Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan e campione del Mondo con l’Italia a Berlino 2006, è stato sottoposto a un intervento diper correggere il “varismo” alle ginocchia, conseguenza dei tanti anni trascorsi a correre su e giù per la fascia sinistra durante la sua carriera.

Lo stesso Zambrotta aveva anticipato l’operazione sui social spiegando: “Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest'ultima toccherà inserirla fra qualche anno”.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, eseguito dal professor Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica, al quale l’ex calciatore ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico.

Su Instagram Zambrotta ha scritto: “Ciao a tutti, grazie davvero per l’affetto di questi giorni. Siete stati tantissimi: non sono riuscito a rispondere a tutti, ma vi ho letti uno per uno. Oggi sono a casa e tutto sta andando come deve. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni… piano piano ma dritto… Zambro”.

Non è mancata la battuta per alleggerire il momento: nelle storie Instagram ha mostrato la gamba sinistra fasciata, protetta da un tutore, chiedendo scherzosamente ai follower: “Sembra più dritta?!?”.

L’operazione rappresenta un passo importante per preservare la funzionalità delle ginocchia e posticipare l’eventuale necessità di una protesi totale, permettendo a Zambrotta di affrontare la riabilitazione con fiducia e buon umore.