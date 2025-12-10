È morta Sophie Kinsella, autrice di "I Love Shopping"

Londra, 10 dicembre 2025 – È scomparsa Sophie Kinsella, la celebre autrice della saga di romanzi “I Love Shopping”. Aveva 55 anni e da tempo combatteva contro una forma aggressiva di cancro al cervello, diagnosticata nel 2024. La notizia è stata diffusa oggi dalla famiglia tramite l’account Instagram dell’autrice: “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita”.

Sophie Kinsella sarebbe stata 56enne il prossimo 12 dicembre. Nata a Londra il 12 dicembre 1969, aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo, per poi affermarsi come scrittrice con il successo internazionale di The Secret Dreamworld of a Shopaholic, pubblicato in Italia come I Love Shopping. La saga comprende nove romanzi e un ebook. Nel 2009 è stato tratto il film omonimo dai primi due libri, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

La famiglia ha ricordato la sua forza e il suo coraggio: “Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici meravigliosi e aveva raggiunto uno straordinario successo nella sua carriera di scrittrice. Ci mancherà tantissimo, ci spezzano i cuori”.

Anche la casa editrice Mondadori ha voluto omaggiarla: “È stato un onore essere stati il tuo editore in Italia. Per le risate, la tenerezza, i tuoi personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo”. La scrittrice Jojo Moyes, grande amica di Kinsella, ha scritto su Instagram: “Fatico a trovare le parole. Sophie Kinsella è stata una delle persone più grandi che abbia mai incontrato. Tutti quelli che l’hanno incontrata l’hanno amata. Il mio amore e i miei pensieri sono con Henry e con i suoi figli, che erano il suo mondo. Siamo stati tutti fortunati ad averla conosciuta”.