Roma, tragedia ad Acilia: nipote uccide la nonna a martellate e ferisce il compagno della madre

Roma – Un dramma familiare si è consumato questa mattina, sabato 6 dicembre, in zona, vicino a Ostia. Un giovane romano di 30 anni ha ucciso la nonna 80enne a colpi di martello dopo aver aggredito e ferito il compagno della madre.

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto poco dopo le 8:00 in un appartamento di via Giuseppe Molteni. Prima di colpire la nonna, il 30enne ha aggredito il compagno della madre, un uomo di 59 anni, ferendolo con lo stesso attrezzo da lavoro. Il 59enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia.

Dopo il delitto, il giovane è fuggito a bordo di un treno della Metromare, ma è stato intercettato e fermato dalla polizia a viale Giustiniano Imperatore, grazie alla geolocalizzazione del suo smartphone. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto, è stato condotto negli uffici della squadra mobile della Questura di Roma.

Le cause alla base della drammatica aggressione sono al momento sconosciute e saranno oggetto delle indagini delle autorità competenti.